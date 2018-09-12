Киев, 13 сентября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Офицер Владимир Рубан, который, по мнению украинских следователей, планировал вместе с народным депутатом Украины Надеждой Савченко обрушить при помощи минометов купол Верховной рады, останется под стражей до 30 октября, сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин 12 сентября телеканалу «Громадське».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По словам адвоката, решение было принято 31 августа и он не намерен его опротестовывать.

Напомним, в начале августа Рубан предложил украинской стороне обменять его на двух боевиков ВСУ, попавших в плен к защитникам Донбасса в начале 2015 года под Дебльцево.

Напомним также, что Рубана и Савченко обвиняют в подготовке теракта в Верховной раде. «Террористы» планировали обстрелять украинский парламент из минометов, установленных на острове посреди Днепра или на буксируемой барже.

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