Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Нефть марки Brent в ходе торгов достигла отметки в $80,13 за баррель, максимального показателя с мая текущего года, 12 сентября передает агентство Reuters.

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Тем не менее, в настоящий момент «нефтяной эталон» несколько потерял в цене — баррель Brent $79,74. Нефть WTI тоже растет — на $1,12 до $70,37 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, толчком для мировых цен на нефть 11 и 12 сентября стали отчеты о снижении экспорта из Ирана и сокращении запасов энергоносителей в США.

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