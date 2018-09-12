Тегеран, 13 сентября, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Служба внешней разведки Израиля (Мосад) ликвидировала шестерых иранских ученых, причастных к ядерной программе страны, в период с 2010 по 2012 г. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Эмблема Моссад

Салехи пригрозил Израилю «серьезными последствиями» в случае повторения подобных инцидентов. Вице-президент Ирана настаивает на том, что Мосад причастен к гибели генерала Хасана Техрани Мохаддама, стоявшего за разработкой баллистических ракет и погибшего при взрыве в 2011 году. Прямых доказательств причастности спецслужб Израиля к убийствам ученых Салехи не предъявил.

Израильское правительство пока не дало никаких комментариев по поводу заявления иранского политика.