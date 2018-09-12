Киев, 12 сентября, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Немайданные и антимайданные политические силы Украины должны объединиться в реальную оппозицию и убедить в этом избирателей Юго-Востока, заявил политолог Евгений Филиндаш 12 сентября в эфире телеканала NewsOne.

Torange.biz Постмайданная Украина

Политолог считает, что тот курс, которым ведёт Украину майданная власть, является убийственным как для страны в целом, так и для её жителей, убитых во время карательной операции в Донбассе. Поэтому необходима не «умеренная», а реальная политическая оппозиция, которая будет настроена на реальную смену курса.

Филиндаш также прокомментировал предложение депутата Верховной рады Вадима Рабиновича объединить партии «За жизнь» и «Оппозиционный блок»:

«Объективно оно нужно, такое объединение и не только двух партий, а вообще объединение всех тех сил, которые условно антимайдановские, немайдановские. Потому что если мы вспомним последние выборы 2014 года, то во многом такой результат, который мы сейчас видим в Верховной раде, был обеспечен тем, что Юго-Восток не пришел на выборы», — отметил политолог.

По его мнению, объединенной оппозиции придется убедить избирателей Юго-Востока Украины, что она не боится бороться с майданной властью. Только изменив курс можно сохранить Украину после пяти лет правления майданных политиков, считает Филиндаш.

Напомним, по данным социологических исследований в Евромайдане участвовало 10% населения страны. Это не помешало вооруженному меньшинству данного меньшинства изгнать из страны президента Януковича, за которого на законных выборах проголосовало большинство страны.

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Политолог не рассказал, что именно политическая оппозиция может противопоставить вооруженным «героям АТО» и неонацистским бандам, которые не будут играть в демократию и честные выборы.