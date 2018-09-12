Каир, 13 сентября, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Королевства Саудовской Аравии (КСА) Адель аль-Джубейр на открытии очередной сессии ЛАГ (Лиги арабских государств) 11 сентября выступил с заявлением о том, что решение палестинской проблемы является приоритетом внешней политики страны.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабийа», базирующийся в ОАЭ, чиновник подтвердил намерение Эр-Рияда бороться за законные права палестинского народа в рамках «арабской мирной инициативы» (официальной инициативы арабских стран, принятой ЛАГ в Бейруте в 2002 году) и на основании международных документов, регламентирующих образование Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Аль-Джубейр также добавил, что КСА не даст согласия ни на одно действие, которое может исказить историю Иерусалима и стать причиной изменения исторического статуса города.

Источник сообщает, что 29-й саммит ЛАГ был назван королем Салманом «Иерусалимским саммитом» с целью выразить солидарность с палестинским народом.