Аккра, 12 сентября, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Тело бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана было доставлено в аэропорт Котока в столице Ганы городе Аккра. Его гроб сопровождали члены семьи и представители ООН. Сообщается, что похороны состоятся 13 сентября. Президент Ганы Акуфо-Аддо и главы общин также присутствовали во время доставки тела в страну.

US Mission in Geneva Кофи Аннан

По информации новостного агентства BBC Swahili, его тело до похоронной церемонии будет находиться в зале международных переговоров Ганы.

Кофи Аннан был первым представителем чернокожего населения Африки на посту Генерального секретаря ООН, за годы своей службы он способствовал развитию не только африканского континента, но и всего мира, — отмечается в сообщении.