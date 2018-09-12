Додома, 13 сентября, 2018, 00:18 — ИА Регнум. Заместитель главы отдела дикой природы Министерства природных ресурсов и туризма Силивернус Укyдо сообщил, что согласно плану, разработанному исследовательским институтом природы Танзании (TAWIRI) и одобренному правительством при участии фонда охраны природы Фредкина (FCF), Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Франкфуртского зоологического общества, к слонам будут прикреплены GPS-ошейники, отслеживающие их местоположение. На реализацию данного плана будет выделено около 440 000 долларов США.

Bernard DUPONT Слон

По словам Силивернуса Укудо, данная мера принесет огромную пользу. В соответствии с планом, на первоначальном этапе отслеживающие устройства будут закреплены на 60 слонах.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, в заповеднике Микуми водится около 3000 слонов, а в резервате Селус — более 15 000. Главный научный сотрудник исследовательского института природы Танзании Эдвард Кохи отметил, что данный план поможет в борьбе с браконьерством, также с помощью подобных устройств станет проще отслеживать перемещения животных и свести к минимуму столкновения между людьми и слонами.