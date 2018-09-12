Прага, 12 сентября, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Власти Чехии приняли решение о переносе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом 12 сентября сообщил президент республики Милош Земан, передаёт израильский телеканал «И24ньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Как сообщается, план переноса посольства планируется осуществить в три этапа. Уже в октябре планируется открыть почётное консульство Чехии в Иерусалиме, затем туда будут перенесены представительства чешских государственных учреждений, а завершающим этапом станет открытие посольства.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе было объявлено о намерении Болгарии до конца 2018 года открыть генеральное консульство страны в Иерусалиме, которое будет обслуживать всю территорию Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с болгарским коллегой Бойко Борисовым выразил надежду, что открытие консульства станет первым шагом к открытию в Иерусалиме болгарского посольства.