Ханой, 12 сентября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. В интервью агентству Bloomberg премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, безусловно, повлияет на Вьетнам. Однако глава вьетнамского правительства также отметил, что в условиях торгового противостояния между двумя сверхдержавами Вьетнаму предстоит найти новые пути роста. При этом он добавил, что Вьетнам желает поддерживать хорошие отношения как с США, так и с Китаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Торговый оборот Вьетнама вдвое больше, чем ВВП страны, что является самым высоким показателем для азиатских стран, кроме Сингапура. Ввиду этого, вьетнамская экономика особенно чувствительна к любым проявлениям напряженности, которые могут угрожать глобальной цепочке поставок. Около 25% торговли Вьетнама связано с Китаем, поэтому введение США налогов на весь китайский экспорт скажется и на Вьетнаме.

По словам премьер-министра Нгуен Суан Фука, Вьетнам поддерживает макроэкономическую стабильность, рост экспорта и достойное качество жизни для 96 миллионов человек. Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам докажет свою «самодостаточность» перед лицом глобальных вызовов и будет настаивать на переговорах по другим торговым соглашениям в дополнение к 12 подписанным соглашениям.

«Мы будем полагаться на внутреннюю силу для решения внутренних проблем, чтобы преодолеть любые внешние проблемы и поддержать экономический рост», — подчеркнул Нгуен Суан Фук.

В первой половине 2018 года темпы экономического роста в Вьетнаме достигли 7,1% ВВП. По этому показателю Вьетнам занял второе место после Индии среди азиатских стран. Тем не менее, правительство Вьетнама заявляет, что во второй половине года рост может замедлиться и поэтому использует дополнительные стимулы для бизнеса, а также предпринимает усилия по сдерживанию инфляции и стабилизации внутренних цен на топливо.

В прошлом месяце кредитное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг до Вьетнама. Агентство высоко оценило сильный потенциал роста, гарантами которого является здоровая банковская система, эффективное управление государственным долгом. Вьетнамский донг был одной из самых стабильных валют в Азии с начала года, в то время как большинство других валют, таких как индийская и индонезийская рупии обесценились.

В прошлом году экспортный оборот Вьетнама достиг 215 миллиардов долларов США, из которых 42 миллиарда приходятся на США, самый крупный рынок для вьетнамского экспорта. Однако, экономика Вьетнама также подвержена риску, ввиду того, что сальдо торгового баланса с США настолько велико, что в прошлом году составляло 39 миллиардов долларов.

Вьетнаму пока удается избежать «гнева Трампа». «Я предложил президенту Трампу, сбалансировать торговлю, но в то же время намекнул, что вьетнамский экспорт в США выгоден для американских потребителей», — заявил Нгуен Суан Фук.