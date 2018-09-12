Москва, 12 сентября, 2018, 22:50 — ИА Регнум. За истекшие сутки боевики, прикрывающиеся статусом зоны деэскалации «Идлиб», не менее 44 раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийских войск, сообщил 12 сентября журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

SyriaFreedom Сирийские боевики

По информации российского Центра, были обстреляны 12 населенных пунктов в провинции Латакия, пять районов города Алеппо и два населенных пункта провинции Хама. При этом некоторые пункты за день были обстреляны от двух до восьми раз.

Кроме того, подконтрольные Турции вооруженные формирования, также находящиеся в зоне «Идлиб», обстреляли населенный пункт Тадеф провинции Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, судьба зоны деэскалации «Идлиб» и скопившихся в ней боевиков сильно заботит политиков США и их сателлитов, угрожающих Сирии ракетными ударами в случае операции по ликвидации этого гнезда незаконных вооруженных формирований.