Ханой, 13 сентября, 2018, 01:41 — ИА Регнум. В столице Вьетнама — Ханое проходит Всемирный Экономический Форум, который продлится с 11 по 13 сентября. Этот форум уже можно считать наиболее успешным по степени международного участия на уровне государств и правительств.

Sidney KH Страны АСЕАН

Выступая в рамках форума, премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук отметил, что в условиях глобализации, развития новых технологий, промышленной революции 4.0 мир меняется очень быстро. В этих условиях страны АСЕАН должны преодолеть все угрозы и вызовы, а также воспользоваться возможностями технологического развития для укрепления и увеличения значения АСЕАН как в регионе, так и на международной арене.

Будучи председателем в рамках ВЭФ АСЕАН-2018, Вьетнам совместно с ВЭФ несет ответственность за то, чтобы предоставить возможность высокопоставленным представителям делегаций обсудить наиболее важные проблемы, а также поделиться мнениями о возможных путях развития взаимодействия в условиях промышленной революции 4.0. в интересах всего региона и каждого государства в отдельности.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», проведение ВЭФ АСЕАН-2018 во Вьетнаме свидетельствует не только об активной роли Вьетнама в регионе, но также говорит об увеличении роли Коммунистической Партии Вьетнама (КПВ) и страны на международной арене.