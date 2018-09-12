Чикаго, США, 13 сентября, 2018, 01:13 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на втором Всемирном Конгрессе Индусов в Чикаго вице-президент Индии доктор Муппавару Венкайа Найду высоко оценил вклад индуизма в развитие мировой философии, а также отметил важность учения для развития идеи толерантности и взаимопонимания различных народов, что является позитивным примером для всего мирового сообщества.

Ilya Mauter Индуистский храм

По сообщению индийского новостного агентства «Таймс оф Индия», вице-президент Муппавару Венкайа Найду также завил, что индуизм представляет собой в большей степени образ жизни, а не догматичную религию, и именно поэтому философия индусов является целостной и универсальной. Он также выразил опасения относительно распространения дезинформации в отношении индуизма.

Чикаго был выбран местом проведения второго Всемирного Конгресса Индусов в связи с 125 юбилеем со дня обращения Свами Вивекананды к Всемирному Парламенту Религий 11 сентября 1893 г.