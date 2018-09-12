Шри-Джаяварденепура-Котте, 13 сентября, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Троих наркоторговцев, пытавшихся переправить на Шри Ланку 118 килограмм марихуаны из индийского штата Керала (Тируванантапурам), были задержаны силами военно-морского флота Шри Ланки.

Dinil Samarasinha Катера ВМС Шри-Ланки

По сообщению новостного агентства Шри Ланки «Коломбо Пейдж», задержание правонарушителей было осуществлено на расстоянии 10 морских миль от Поинт Педро экипажем корабля «Седрик», который находится под командованием северных военно-морских сил Шри Ланки, во время патрулирования территориальных вод острова.

Партия марихуаны, стоимостью около 100 тысяч долларов США, была упакована в 48 контейнеров и перевозилась посредством маломерного судна. Задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.