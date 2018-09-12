Джелалабад, Афганистан, 13 сентября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. 11 сентября в результате атаки террориста-смертника на протестующих в районе Мухманд Дара афганской провинции Нангархар (столица провинции — Джелалабад) было убито 32 человека, еще 128 получили ранения. Пострадавших доставили в госпитали в Джелалабаде.

Al Jazeera English После взрыва

Террорист-смертник привел в действие свое взрывное устройство в толпе протестующих, требовавших отставки начальника полиции района Ачин.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Миссия ООН по содействию Афганистану в своем официальном заявлении осудила теракт, также выразив обеспокоенность по поводу атак террористов на мирных жителей и гражданские объекты.

Согласно вышеупомянутому заявлению, Миссия ООН по содействию Афганистану требует от сторон в конфликте придерживаться своих обязательств по защите гражданского населения, соблюдать нормы международного гуманитарного права и прекратить совершать атаки на мирных жителей и гражданские объекты в стране.