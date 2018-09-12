Нью-Дели, 13 сентября, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Рахуль Ганди, лидер партии ИНК (Индийский Национальный Конгресс) в ходе акций протеста и демонстраций под названием «Бхарат Бандх» против высоких цен на бензин демонстрирует способность стать во главе оппозиционных сил в Индии. Об этом сообщает индийское новостное агентство Live Hindustan.

Indian National Congress Рахуль Ганди

Вернувшись из поездки в Кейлаш Мансаровар, лидер партии Индийский Национальный Конгресс выступал на оппозиционном митинге у мемориала Махатме Ганди, после чего возглавил протестный марш до площади Рамлила. Обращая внимание на порядок выступавших на митинге оппозиционных лидеров, Live Hinduastan отмечает, что Рахуль Ганди произносил речь последним, что является демонстрацией лидерства в движении.

В то же время, другой лидер оппозиционной партии Индийский Националистический Конгресс Шарад Павар выступал на митинге первым. Лидер оппозиционной коалиции «Объединённый прогрессивный Альянс», мать Рахуля Ганди Соня Ганди также присутствовала на всех протестных мероприятиях, однако уступила пальму первенства сыну.