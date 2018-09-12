Токио, 13 сентября, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Каждый год японские власти проверяют качество воды и состояние пляжей, прежде чем давать разрешение для купания на этих пляжах. Загрязнение воды на столичных пляжах доставляет серьезное беспокойство местным властям, на которых лежит ответственность за подготовку города к проведению Олимпийских игр — 2020.

На берегу океана

«Я намерен вернуть чистые пляжи Токио будущему поколению», — сказал один из главных активистов по очистке пляже господин Сэкигучи. Он заявил, что для очищения воды важны такие природные элементы, как морские водоросли и устрицы, каждая из которых ежедневно может очищать до 400 литров воды.

Господин Сэкигучи вспоминает, что в 2012 году он стал очищать пляжи по собственной инициативе, теперь он получает финансовую помощь от японских властей для проведения подобных мероприятий. Несмотря на старания таких людей, как господин Сэкигучи, главная проблема заключается не только в грязных пляжах, но также в воде, состояние которой серьезно беспокоит местные власти. Дело в том, что большая часть канализационных отходов сбрасывается в места, расположенные вблизи от пляжей.

Олимпийские планировщики пришли к выводу, что именно изменение канализационных путей решит проблему. «Мы создадим среду, которая позволит спортсменам показать лучшие результаты, не беспокоясь о своей безопасности», — сообщила официальная газета Tokyo 2020.