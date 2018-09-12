Белград, 12 сентября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Шчиприм Арифи, глава муниципалитета Прешево в Сербии, около 89% населения которого составляют албанцы, показал косовским политикам резолюцию о присоединению Прешевской долины к Республике Косово, а президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи поддержал данную резолюцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Однако Блерим Бурьяни, специалист по международному праву, в интервью для косовского новостного агентства «Бота Сот» объяснил, что хотя голосование по данной резолюции может произойти, её дальнейшая судьба не ясна, поскольку Сербия ни в коем случае не допустит подобного:

«Голосование формально может произойти как свободное выражение воли народа, но судьба подобной резолюции неясна. Несомненно, Сербия не потерпит никакого постановления или резолюции, которые задевают её суверенитет, в то время как в Косово местные сербы могут делать, что хотят: могут участвовать в сербских выборах, на север Косово могут незаконно въезжать без препятствий сербские преступники и официальные лица. Подобные вещи почти ежедневно проделываются Сербией в Косово».

По его словам, резолюция может стать подготовкой к какой-то серьезной игре в дальнейшем:

«Долина может выражать свою волю, так же как и другие части Сербии, населенные албанцами, на данный момент это не столь важно для развития событий в политической сфере, но это должно стать подготовкой к какой-то игре в дальнейшем. <…> Если будет принята такая резолюция, Сербия, как все знают, не замедлит окружить Кувенд в Прешево танками. Это может случиться, если будут выражены подобные намерения. Однако лишь со временем станет ясно, является ли это (резолюция о присоединении к Косово, прим. переводчика) частью совместного плана Тачи и Вучича или нет».