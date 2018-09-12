Самара, 12 сентября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с кандидатами на пост губернатора региона на прошедших выборах. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, во встрече приняли участие зампредседателя Самарской губернской думы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Алексей Лескин, замглавы комитета областного парламента, глава регионального отделения «Справедливой России» Михаил Маряхин и зампредседателя Самарской губернской думы, глава фракции ЛДПР Александр Степанов.

Samregion.ru Дмитрий Азаров на встрече с кандидатами в губернаторы

«Мы с вами совместными усилиями в политической борьбе смогли обеспечить абсолютную законность и легитимность проведения всех избирательных процедур, и сделали это достойно. Никто не опустился до каких-то черных технологий, инсинуаций. Я думаю, что это свидетельствует о высокой политической культуре в Самарской области, которую мы устанавливаем вместе. Это говорит и о том, что мы все готовы работать совместно на благо региона, представляя единую партию жителей Самарской области», — отметил Азаров.

По мнению вновь избранного главы региона, все участники встречи — единомышленники, он озвучил необходимость наметить план совместных действий. Также Азаров выразил готовность работать вместе, невзирая на политические предпочтения оппонентов.

В свою очередь, Лескин и Маряхин сказали, что пришли на встречу с большим количеством обращений от жителей Самарской области. Маряхин добавил, что вместе с коллегами по партии разработал ряд законопроектов в сфере продовольственной безопасности, ЖКХ и контроля работы фонда капитального ремонта.

Степанов подчеркнул тот факт, что главой региона наконец-то стал коренной самарец. Он обратил внимание на проблемы экологии, в частности на состояние водоемов. Азаров заверил, что совместная работа по формированию программ экологии и вхождению в федеральные проекты будет продолжена.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 сентября Центризбирком Самарской области признал результаты досрочных губернаторских выборов действительными.

Победителем признан врио главы Самарской области, представлявший «Единую Россию», Дмитрий Азаров. Он набрал 72,63% голосов. Вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин от КПРФ набрал 9,99%, зампредседателя Самарской губернской думы, представитель ЛДПР Александр Степанов — 5,73%, бизнесмен, представитель партии «Коммунисты России» Виталий Кирсанов — 4,03%, Замглавы комитета Самарской губернской думы, кандидат от партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин — 2,62%, помощник депутата Самарской губернской думы, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова — 2,56%.

Явка составила 48,05%.

Победителем на довыборах в Госдуму РФ по избирательному округу №158 стал Александр Хинштейн, которого поддержали более 117 тыс. от общего числа внесенных в списки избирателей.

Также прошли выборы в городские думы Сызрани и Тольятти, на которых победу одержала КПРФ (36,16% и 35,87% голосов), и 33 довыборных кампании в местные органы представительной власти.