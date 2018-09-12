Вашингтон, 12 сентября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Санкции за вмешательство в выборы США, указ о которых ранее подписал президент США Трамп, включают в себя широкий спектр мер и могут быть введены даже за пропаганду и дезинформацию, заявил 12 сентября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на брифинге.

Gage Skidmore Джон Болтон

По его словам, эти усилия направлены на предотвращение иностранного вмешательства в американские выборы.

«Это касается не просто вмешательства в работу нашей инфраструктуры, но и пропаганды или дезинформации», — сказал Болтон.

При этом советник президента США не стал уточнять, что конкретно будет считаться «пропагандой и дезинформацией», в ответ на которые надо вводить санкции.

Кроме того, Болтон не уточнил, какими именно могут быть эти санкции. По его словам, список санкций будет определяться в зависимости от степени серьезности вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти и СМИ США до сих пор обвиняют Россию во вмешательстве в президентские и другие выборы, не предъявляя никаких доказательств этого вмешательства.