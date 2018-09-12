Пекин, 12 сентября, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Число погибших в результате наезда внедорожника на толпу в городе Хэндун провинции Хунань возросло до девяти человек, 12 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

По последним данным, общее число раненых в результате инцидента составляет 46 человек. Многие пострадавшие находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Ранее полицией был задержан водитель внедорожника, протаранившего толпу. По сообщению властей, это 54-летний житель провинции Янг Дзянюн, ранее судимый за нападения и поджоги.

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