Киев, 12 сентября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Политический эксперт Владимир Яворивский считает, что фракция «Оппозиционный блок» и партия «За жизнь» объединятся накануне президентских и парламентских выборов. Об этом Яворивский заявил 12 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кремлёвский след

Он считает, что эти пророссийские силы объединятся, чтобы устроить «политический реванш» на Украине.

«Идет процесс переговоров. Будет процесс их финансовой и политической притирки. Мы пока не знаем их окончательной программы, но мы чувствуем, что эти политические силы имеют симпатии к Росси и даже к Путину… Эти политические силы будут стремиться устроить политический реванш, поскольку это бывшая Партия регионов», — напомнил Яворивский.

По его словам, «Оппоблок» и партия «За жизнь» могут «предложить украинцам мир на основе капитуляции перед Кремлем».

«Появились билборды с призывами к миру. Сегодня все без исключения хотят мира. Но я хочу знать, каким способом будет достигнут этот мир? Мы поднимем руки и пойдем туда и скажем: «Владимир Владимирович, мы хохлы, мы сдаемся. Делайте, что хотите». Может быть и такая версия», — сказал Яворивский.

В свою очередь депутат от фракции «Оппоблок» Сергей Лёвочкин поддержал идею объединение с партией «За жизнь», которую возглавляют внефракционные депутаты Вадим Рабинович, Евгений Мураев и лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«С момента создания «Оппозиционный блок"последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции. Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности «Оппозиционный блок"и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли», — написал Лёвочкин в Twitter.

«Среди таких сил вижу и «За жизнь» Рабиновича и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и прекратить конфликты — только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески», — добавил депутат.

Как сообщалось, 11 сентября лидер партии «За жизнь» Рабинович предложил «Оппоблоку» начать переговоры о создании политического объединения.

«Я хочу обратиться к политическим силам, имеющим мандат доверия юго-востока и центра Украины, к общественным организациям и объединениям. Мы с вами не имеем права сегодня выяснять взаимоотношения между собой, потому что избиратели отдавали нам свои голоса, чтобы мы боролись с этой властью, а не друг с другом. Сейчас как никогда необходимо устранить все конфликты и недоразумения, которые стоят на пути широкой политической консолидации. В первую очередь я обращаюсь к «Оппозиционному блоку»: иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, так как отсутствие нашего единства приводит к тому, что власть чувствует себя безнаказанно, разбивая нас на различные группы, продолжая проводить политику уничтожения Украины», — заявил Рабинович на своей странице в Facebook.