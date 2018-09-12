Челябинск, 12 сентября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы челябинского областного минэкономразвития Антон Бахаев собирается восстановиться на работе. Заявление уже подано им в Центральный районный суд Челябинска, пишут местные СМИ.

Суд рассмотрит заявление Бахаева 3 октября. В администрации губернатора настаивают на том, что увольнение было законным.

Напомним, Бахаев был задержан 19 июля. Суд отправил его в СИЗО. А в начале августа губернатор Борис Дубровский уволил его в связи с утратой доверия.