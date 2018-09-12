Ижевск, 12 сентября, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Удмуртия в течение месяца увеличила просроченную задолженность по заработной плате на 18,1% или на 33 тыс. рублей. По состоянию на 1 сентября сумма долга составила 215 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Пустой бумажник

Задолженность сохраняется лишь в сфере образования. В течение месяца число работников, которые недополучили заработную плату, сократилось на 14 человек — до 10 сотрудников образовательных учреждений.

Таким образом, средний объем задолженности на одного работника составляет 21,5 тыс. рублей.

При этом с начала года долги по зарплатам в республике сократились на 98,7% или на 16,231 млн рублей.

Напомним, впервые задолженность по зарплате в образовании Удмуртии появилась в статистических данных в июне 2016 года и сохраняется по настоящее время. Таким образом, республика не может погасить задолженность в отношении учителей в течение более чем двух лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение июля просроченная задолженность по заработной плате в Приволжском федеральном округе увеличилась на 22,8% — до 181,4 млн рублей.

В Удмуртии сохраняется один из самых низких показателей по объему долга.