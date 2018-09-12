Тель-Авив, Израиль, 12 сентября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что страны Европейского союза проводят политику «умиротворения» Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 12 сентября, пишет The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам Нетеньяху, власти Ирана якобы организовывают и посылают террористические группы в страны Европы, а Евросоюз вместо того, чтобы противостоять Ирану, наоборот, проводит политику его умиротворения.

В связи с этим глава израильского правительства призвал страны ЕС и всё международное сообщество сплотиться против Ирана и террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), между которыми Нетаньяху фактически ставит знак равенства.

Напомним, отношения между Израилем и Ираном уже многие годы балансируют на грани войны. Ситуация осложнилась ещё больше после того, как военизированные подразделения Ирана разместились на территории соседней с Израилем Сирии.