Санкт-Петербург, 12 сентября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. В петербургском метрополитене появились «Вагоны правды». Такое название получила акция против повышения пенсионного возраста. Фотографии «обновлённых» вагонов распространились по соцсетям и вызвали бурные обсуждения.

Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm Бабушка печёт блины по-новому

Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm В «Вагонах правды»

На плакатах, которые появились в вагонах метро, запечатлены пожилые люди, работающие в сфере питания. Однако больше всего внимание пользователей привлёк плакат, где написано, что необходимо уступать места пожилым людям, потому что «им ещё на ночные смены ехать».

Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm Работа в 60 лет?

Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm В «Вагонах правды»

Сегодня, 12 сентября, Российское социалистическое движение в своей группе «ВКонтакте» опубликовало запись с пояснением. Акцию в метро провели активисты РСД и движения «Ревальтернатива», которые входят в штаб «Петербург против повышения пенсионного возраста».

«Протест против пенсионной реформы уходит в подполье, точнее в подземку. В вагонах петербургского метро появились плакаты, критикующие повышение пенсионного возраста», — отмечается в сообществе РСД.

Фото со страницы «Вконтакте» vk.com/rsm В «Вагонах правды»

Подобным образом активисты хотят добиться от Смольного разрешения на проведение митинга на площади Ленина 16 сентября. Дело в том, что ранее «Водоканал» продлил ремонт трубы рядом с Финляндским вокзалом до 30 сентября 2018 года. Теперь часть площади Ленина, где до этого согласовали акции против пенсионной реформы, будет закрыта.