Астана, 12 сентября, 2018, 20:36 — ИА Регнум. В связи с плановым повсеместным переходом казахского языка на латинскую письменность в государственный герб республики внесли изменения, сообщает 12 сентября Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Латиница в Казахстане

Вместо надписи «Қазақстан» на гербе написано QAZAQSTAN. Герб Казахстана был принят в 1992 году. Авторами государственного символа стали архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в антикоррупционном ведомстве республики заявили, что замена текста о государственных закупках с кириллицы на латиницу ограничивает конкуренцию при проведении госзакупок.