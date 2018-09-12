Хургада, Египет, 12 сентября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Причиной смерти двоих граждан Великобритании в отеле курорта Хургада в Египте стала кишечная инфекция, 12 сентября передает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению полиции Египта, в гибели пожилых британских туристов нет «никакого криминала» — Джон Купер и Сьюзан Купер погибли из-за тяжелых форм кишечного расстройства, вызванных e.coli.

Сообщается, что в отеле Steigenberger Aqua Magic, где отдыхали британцы, был обнаружен «высокий уровень бактерий e. coli и стафилококков».

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