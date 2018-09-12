Черкесск, 12 сентября, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В 2019 году в Карачаево-Черкесии будет открыто еще одно учреждение здравоохранения. Им станет новая поликлиника в Северной части города Черкесска. В новом жилом микрорайоне, который готовится к сдаче, будет создано сразу два поликлинических отделения в одном учреждении — детское и взрослое.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Взрослая поликлиника рассчитана на 360 посещений в смену, детская — на 90. В многоэтажном здании разместятся несколько отделений. На первом этаже будут оборудованы отделение травматологии, неотложной помощи, отделений МРТ, лучевой диагностики, УЗИ, процедурные кабинеты.

На втором этаже расположатся кабинеты терапевтов, ректо‑ и гастроскопии, отделения кардиологии, пульманологии, офтальмологии. Будут в новой поликлинике и кабинеты физиотерапии, и палаты дневного стационара. Они предусмотрены на третьем этаже.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Черкесске в скором времени появится новый микрорайон — «Северный». По плану властей города и республики, он станет «спутником» столицы. За счет него центр города значительно «разгрузится».