Пекин, 12 сентября, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Консорциум казахстанских и китайских компаний ведет в Алма-Атинской области Казахстана строительство первой очереди солнечной электростанции мощностью в 150 МВт, сообщает 12 сентября Синьхуа.

Зеленая энергия

Совместный проект был подписан в апреле 2016 года, во время пребывания делегации из Казахстана в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Строительство началось в августе текущего года; ожидаемый срок сдачи в эксплуатацию первой и второй очереди новой электростанции — соответственно начало и середина 2019 года.

С ходом работ на месте ознакомился глава областной администрации Амандык Баталов.

Солнечная электростанция китайского образца, относящаяся к классу ВИЭ — возобновляемых источников энергии, состоит из 303 специальных панелей, которые преобразуют излучение солнца в ток постоянного напряжения. Ежегодная выработка электроэнергии такой станцией составляет 151,2 МВт/ч.

Для Алма-Атинской области это первый объект ВИЭ, построенный около города Капчагай Шенгельдинского сельского округа.