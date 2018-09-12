Пекин, 12 сентября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. При рассмотрении в Совете Безопасности ООН сирийского вопроса, инициированного Российской Федерацией, постпред КНР Ма Чжаосюй выразил поддержку итогам тегеранской встречи президентов России, Ирана и Турции и призвал к политическому урегулированию сирийского кризиса, сообщает 12 сентября Синьхуа.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По оценке китайской стороны, подписанное на трехсторонней встрече заявление способствует улучшению ситуации в провинции Идлиб и делает шаги навстречу сохранению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, которые он призвал уважать.

Также китайский дипломат высказался за соблюдение Устава ООН и общепризнанных норм международных отношений, продолжение борьбы с терроризмом и увеличение гуманитарной помощи Сирии.

Ма Чжаосюй призвал международное сообщество поддержать Женевские мирные переговоры и Астанинский процесс, а стороны сирийского конфликта — к содействию, вырабатываемому под эгидой ООН плану выхода из кризиса.

Также постпред КНР поддержал посреднические усилия спецпредставителя ООН Стефана де Мистуры по созданию в Сирии конституционной комиссии как неотъемлемого инструмента политического урегулирования.