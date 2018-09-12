Москва, 12 сентября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») считает необходимым официально объявить в России эпидемию алкоголизма и на этом основании запретить продажу водки. Об этом парламентарий, известный своей борьбой за здоровый образ жизни, заявил 12 сентября Агентству городских новостей «Москва».

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов во главе Крестного хода

"У нас есть регионы, где 50% людей в той или иной форме страдают от алкоголизма. Я считаю, что в стране нужно объявить эпидемию алкоголизма и принять срочные экстренные меры по ликвидации эпидемии», — сказал Виталий Милонов.

По его словам, преодолению этой «эпидемии» поможет резкое сокращение количества точек продажи алкоголя, в которых должна остаться только продукция меньшей крепости, например вино.

«Надо сделать так, чтобы винный магазин был один на район и чтобы право продажи алкоголя покупалось за громадные деньги. И малейшие нарушения такого права аннулировали бы лицензию», — считает депутат Госдумы.

Например, штраф за продажу водки хотя бы одному покупателю можно установить в размере 10 млн рублей, которые будут идти в казну, считает Милонов.

Он вообще уверен, что продажа алкоголя — это само по себе зло, которое надо всячески искоренять.

«Продавцы алкоголя — это вредные люди на нашей земле», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Виталий Милонов в церковном облачении шел во главе крестного хода по Невскому проспекту Санкт-Петербурга.