Москва, 12 сентября, 2018, 19:01 — ИА Регнум. России нужно отвечать на обвинения по делу Скрипалей, если он конкретны, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он выступил 12 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза

Разговор начался с суждений профессора МГУ Николая Платошкина, сравнившего появление подозреваемых в этом деле с забросом «дохлой кошки» и считающего, что им не стоит подыгрывать.

«На месте английской разведки я бы так и действовал. Они кинули дохлую кошку, вы начинаете срочно разъяснять — она не сиамская, она сибирская. Да им плевать! … И мы этим всем занимаемся в то время, как двое российских граждан похищены. Об их судьбе ничего не известно. Они находятся в руках британской разведки, что не отрицается. А мы обсуждаем вот эту ерунду. Они нам всё время подкидывают дровишки. Вопрос должен стоять по-другому: покажите нам, да, двоих, но не этих, а Юлию и Сергея Скрипаля. Реакция на действия врага, которая врагом просчитана, означает, что мы работаем по их лекалам», — сказал Платошкин.

«То, что Путин называет конкретные вещи и реагирует на конкретные обвинения, это совершенно правильно, — ответил Хинштейн. — Потому что любой уход от прямого диалога, забалтывание этого вопроса порождает новое недоверие. Назвали людей, опубликовали фотографии. Понятно, что реакция российской стороны в данном случае показательна. И я не могу сказать, что если показать людей, которые, как подсказал коллега, торгуют воблой в Мытищах, в это никто не поверит. Мы живем в век социальных коммуникаций, интернета и глобализации, поэтому определить, является ли действительно человек гражданским лицом, не имеющим никакого отношения к деятельности спецслужб, или в прошлом, или действующий военнослужащий — это очень легко».

Напомним, 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подозреваемые Британией по этому делу Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами, и предложил им выступить в СМИ.