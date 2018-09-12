Гавана, 12 сентября, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Власти Кубы считают беспочвенными утверждения о причастности России к предполагаемым «акустическим атакам» на американских дипломатов в Гаване, заявил 12 сентября глава департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

«Статья NBC — это опасная игра. Телеканал бездоказательно и беспочвенно намекает на заговор третьих стран против Кубы, ссылаясь на безымянные источники и изобретая интриги», — написал кубинский дипломат в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне американский телеканал NBC со ссылкой на неназванных официальных лиц, «знакомых с расследованием» ФБР и ЦРУ, сообщил, что за «акустическими атаками» на американских дипломатов на Кубе может стоять Россия.

При этом госдепартамент США в тот же день сообщил, что расследование инцидента продолжается и в Вашингтоне «ещё не определили, кто или что» стоит за произошедшим.