Ташкент, 12 сентября, 2018, 19:11 — ИА Регнум. В Ташкенте образовалась очередь в открывшийся ресторан быстрого питания KFC, который стал первым подобным заведением в республике, сообщает 12 сентября издание «Подробно.uz».

Жан Андре Риксенс. Кафе. 1889

До конца 2018 года американская компания планирует открыть в Ташкенте еще несколько ресторанов быстрого питания. Компания также планирует организовать поставки куриного мяса и овощей местных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня представители KFC в Узбекистане обещали использовать для приготовления пищи только халяльные продукты. В ресторанах быстрого питания также запрещено продавать и употреблять алкогольные напитки.