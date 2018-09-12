Рим, 12 сентября, 2018, 18:47 — ИА Регнум. По данным за июль 2018 года, объем промышленного производства в Италии сократился на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Il Giornale в среду, 12 сентября, со ссылкой на данные национальной службы статистики.

Лоренс Стивен Лоури. Индустриальная панорама. 1953

В сравнении с предыдущим месяцем, июнем 2018 года, объем производства сократился на 1,8%.

«В плюсе» остались лишь несколько секторов промышленности, включая добывающую промышленность, производство электронного и машинного оборудования.