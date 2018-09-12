Минск, 12 сентября, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) считает назначение двух иерархов Константинопольского патриархата представителями в Киеве антиканоническим вмешательством патриарха Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви, сказано в обращении синода БПЦ, опубликованном 11 сентября на официальном сайте церкви.

Andrey Mironov Митрополит Павел

Синод единодушно поддержал позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла и синода Русской православной церкви, а также выразил свою поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

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В Белорусской православной церкви настаивают на

«неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Белоруссии, России и Украины, чад Русской православной церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели».

Напомним, синод Русской православной церкви возмутило самовольное назначение американского и канадского священников Константинопольского патриархата официальными представителями Фанара в Киеве.

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Отметим, что оба священника — выходцы из Галичины, а один из них не скрывает своей симпатии к украинскому нацизму

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