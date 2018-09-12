Флоренция, Италия, 12 сентября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Италии задержали троих граждан, которые «устраивали» мигрантов на незаконную работу, сообщает информагентство Ansa в среду, 12 сентября.

Сергей Виноградов. Подёнщик. 1897

Речь идет о мигрантах из Румынии и Албании, которые должны были работать по 11 часов в сутки (в сфере сельского хозяйства и строительства) и получали за свою работу 4−5 евро в час.

Условия трудовой деятельности не соответствовали нормам закона, также «черные работодатели» не платили никаких налогов.

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Фигурантам дела вменяется также применение угроз и жестокое обращение с «подчиненными». В качестве меры пресечения выбрано содержание под стражей.