Москва, 12 сентября, 2018, 19:50 — ИА Регнум. В Москве с января по июль 2017 года почти на 60% увеличилось количество выданных жилищных кредитов. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

«Объём выданных в столице жилищных кредитов, подавляющее число которых ипотечные, увеличился за семь месяцев нынешнего года почти на 60% по сравнению с январём-июлем 2017-го», — сообщила Сергунина.

Так, их количество по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло в 1,7 раза. Кроме того, с января по июль 2018 года в Москве было зарегистрировано 81,5 тыс. договоров купли-продажи жилья, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В ипотеку в текущем году приобретается жилья в 1,7 раза больше.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова, существенный рост ипотеки, вызванный снижением кредитных ставок и ростом предложения на рынке жилья, даёт импульс для развития не только строительного и банковского секторов.

«Вслед за увеличением продаж в новостройках происходит активное освоение столичными предпринимателями пространств в новых районах — торговых, сервисных, развлекательных и иных, ориентированных на новосёлов и увеличение качества их жизни», — отметил Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по апрель 2018 года потребительское и корпоративное кредитование населения в Москве увеличилось на 22,8%.

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