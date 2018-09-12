Кострома, 12 сентября, 2018, 18:27 — ИА Регнум. В Костроме сотрудникам завода по выпуску железобетонных конструкций «Агротекс-ЖБИ» частично выплатили задолженность по зарплате на сумму более 2,9 миллиона рублей, сообщает генеральная прокуратура России. Общая сумма задолженности не сообщается.

Evgeny Кошелек

Костромские прокуроры провели проверку предприятия по поступившим обращениям и выявили, что завод не выплатил заработную плату 150 сотрудникам. В генеральной прокуратуре отмечают, что директору предприятия было «внесено представление с требованием погасить долги по заработной плате» и «организация привлечена к административной ответственности».

ИА REGNUM напоминает, что в апреле текущего года в Костромской области было выявлено 40 предприятий, которые задолжали зарплату 1700 костромичам. Общая сумма долга на тот момент составляла 58 миллионов рублей.

Как передавало областное телевидение ГТРК «Кострома», большинство компаний-должников работают в сфере строительства и ЖКХ и расположены в городе Костроме, Нейском и Красносельском районах. В отношении «самых злостных должников» в текущем году уже возбуждено 7 уголовных дел.