Душанбе, 12 сентября, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В августе 2018 года инфляция в Таджикистане составила 0,8%, сообщает Национальный банк страны (НБТ), передает сегодня, 12 августа, ИА «Авеста».

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Таким образом, в последний летний месяц было зарегистрировано снижение темпов инфляции, так как месяцем ранее, в июле этот показатель был равен 1,1%. При этом в июне цены и тарифы, по данным регулятора, выросли значительно меньше — на 0,5%. Всего за восемь месяцев инфляция в потребительском секторе достигла уровня 2,8%.

В 2016 и в 2017 годах уровень инфляции в годовом исчислении составлял 6,1% и 6,7% соответственно. В текущем году правительство Таджикистана прогнозирует инфляцию на уровне 7%, на будущий, 2019-й, прогнозы оптимистичнее — 6,8%.