Рязань, 12 сентября, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Из федерального бюджета выделят 60 млн рублей на создание экспозиции центра Солженицына в Рязани. Об этом 12 сентября рассказала замминистра культуры РФ Алла Манилова на заседании комитета по подготовке к празднованию 100-летия писателя, передает сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

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«Президентом Русского благотворительного фонда Александра Солженицына определен куратор. Им подготовлена смета на 60 млн рублей. Это стоимость изготовления и приобретения оборудования, а также интеграции контента. Минкультуры РФ предстоит в оперативном режиме проработать вопрос финансирования. Это будет сделано в ближайшие дни», — сказала заместитель министра.

Как сообщил губернатора Николай Любимов, сейчас в здании, где должен разместиться центр, ведется реставрация. Она должна завершиться к декабрю 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что в июле сообщалось о выделении 134 млн рублей на создание Центра Солженицына. Он будет размещен в доме Салтыкова-Щедрина. Центр должен быть открыт в декабре 2018 года. Согласно проекту, в центре появятся четыре экспозиции, которые будут посвящены истории Рязани XX в., литературным событиям и людям, о которых писал Солженицын. Кроме того, к юбилею писателя планируют отреставрировать гимназию, где Александр Солженицын преподавал.