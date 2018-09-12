Кострома, 12 сентября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Костромская и Западно-Казахстанская область подписали соглашение о сотрудничестве между палатами предпринимателей, сообщает новостной портал «Мой город».

Соглашение подписали исполняющий обязанности директора палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области Марат Нургуатов и президент союза «Торгово-промышленной палаты» Костромской области Валентин Орлов.

Костромская область заявила о готовности поставлять казахам продукцию лесопромышленного комплекса, ювелирные изделия, продукцию машиностроения, химического и текстильного производства.

Как сообщает новостной портал, предприниматели Западно-Казахстанской области отметили, что могут «покрыть потребности Костромской области в сфере мяса крупного рогатого скота, полиэтиленовых труб, кондитерских и колбасных изделий, безалкогольной продукции, макарон, ПВХ профилей, трансформаторов».