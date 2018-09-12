Астана, 12 сентября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. В Джамбульской области Казахстана состоялась торжественная церемония открытия совместных тактических учений «Каз-Инд-2018», сообщили 12 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

Mod.gov.kz Военнослужащие Казахстана и Индии отработают совместные действия в ходе учения «Каз-Инд-2018»

После открытия учений штаб руководства приступил к формированию сводной ротной тактической группы. Группа проведет рейдо-поисковые мероприятия, а также отработку навыков при блокировке и уничтожении групп незаконных вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Астане подписан меморандум о развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах ООН в Ливане.