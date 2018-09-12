Ульяновск, 12 сентября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Пилоту разбившегося в Ульяновской области легкомоторного самолета органы организации воздушного движения не выдавали соответствующего разрешения на полет. Об этом заявила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

Александр Маркин Zlin Z-37

«Уведомление о выполнении полета также не подавалось», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По факту происшествия Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку, сообщили ИА REGNUM в Приволжском надзорном ведомстве на транспорте.

Полет выполнялся в 40 км от аэродрома Ульяновск (Баратаевка) с нарушением установленного порядка использования воздушного пространства, отметили в прокуратуре. По предварительным данным, на борту отсутствовал необходимый комплект документов.

«В том числе свидетельство о летной годности судна, подтверждающего его соответствие требованиям законодательства о безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, легкомоторный самолет Zlin37 потерпел катастрофу 12 сентября около 13 часов в Майнском районе Ульяновской области. В результате происшествия 52-летний пилот воздушного судна погиб.

По предварительным данным, самолет использовался для выполнения сельскохозяйственных работ.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и причин, предшествующих инциденту.

Кроме прокурорской проверки, доследственную проверку проводят следственные органы.