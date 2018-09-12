Санкт-Петербург, 12 сентября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга обеспокоены растущей смертностью жителей города от различных заболеваний и хотят выработать систему действий, чтобы противостоять этой негативной тенденции. Об этом шла речь в ходе заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, при правительстве Санкт-Петербурга.

Питер Клас. Vanitas. 1625

По данным Росстата, за январь — июль 2018 года в Петербурге увеличилось количество умерших от болезней системы кровообращения, прежде всего, от хронической ишемической болезни сердца и осложнений болезней сердца. Также возросла смертность от новообразований, в том числе от злокачественных опухолей предстательной железы. Выросло число смертей от болезней органов пищеварения — хронического гепатита и алкогольной болезни печени.

Как уже сообщалось, за январь — июнь 2018 года в Петербурге умерли 31 691 человек, что на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

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Как сообщает издание «Доктор Питер», вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, курирующая здравоохранение и социальную сферу, на заседании пообещала не оставить без внимания ни один случай смерти.

Она возмущена тем, что смертность в Петербурге растет, несмотря на наличие высококвалифицированных медиков и высокотехнологичного оборудования в городских медучреждениях.

«У нас умирают люди, получившие высокотехнологичную помощь. Около 500 прооперированных по поводу ишемической болезни сердца мы потеряли только потому, что они были оставлены без внимания: их выписали на амбулаторный уровень и не обеспечили вниманием медиков, необходимой терапией. Они тихо умерли дома», — сказала Анна Митянина.

Одну из причин растущей смертости в Петербурге видят в недостаточной диспансеризации, в которой нуждаются порядка 1 млн 600 тыс. взрослых петербуржцев. Планируется сделать обязательной ежегодную диспансеризацию для всех горожан старше 40 лет, установить фиксированные диспансерные дни для профильных специалистов поликлиник, усилить социальную рекламу диспансеризации и способов оказания первой медицинской помощи.

В 2019 году планируется реформировать службу скорой помощи, которая в Петербурге оказалась слишком децентрализована, что не обеспечивает быструю и соответствующую профилю заболевания госпитализацию пациентов.

Как ожидается, теперь заседания межведомственной комиссии будут ежемесячными, на них представители городской медицины будут отчитываться о принимаемых мерах.

«Названы поликлиники, не обеспечивающие надлежащее качество медицинской помощи, руководители стационаров. Они получат соответствующую оценку и комздрава, и правительства», — заявила Анна Митянина.

Как уже сообщалось, за январь — июнь 2018 года в Петербурге умерли 31 691 человек, что на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ряда других регионов СЗФО превышает средние показатели по России в целом.