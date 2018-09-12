Москва, 12 сентября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В профильный комитет Госдумы пока не поступили поправки от региональных заксобраний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом журналистам заявил комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) по итогам заседания рабочей группы Госдумы по доработке законопроекта о совершенствовании пенсионного законопроекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«На данный момент в комитет поступило 146 поправкок. Активнее всего поступают разного рода предложения от представителей общественных организаций, других институтов гражданского общества, от отдельных депутатов разного уровня. От регионов на данный момент поправок пока не поступило», — отметил Нилов.

При этом, по его словам, девять поправок из всего списка поправок внёс президент РФ Владимир Путин.

«В поправках президента содержатся на переходный период в шесть лет новые механизмы индексации, которые действительно позволяют увеличить пенсии пенсионерам», — заявил Нилов.