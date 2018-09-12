Воронеж, 12 сентября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Выставка «Космос начинается на Земле!» откроется 16 сентября в Воронеже, в ТЦ «Галерея Чижова». Выставка посвящена 90-летию Воронежского механического завода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия. Продлится выставка до 2 октября.

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Гости выставки смогут увидеть редкие фотографии, рассказывающие об истории предприятия и основных этапах развития, узнать о современном производстве ракетно-космической техники и о роли, которую Воронежский механический завод играет в космической отрасли и машиностроении России.

Но, пожалуй, главным экспонатом выставки станет настоящий космический аппарат, который побывал в космосе за две недели до полета Юрия Гагарина в 1961 году. Именно после успешного испытательного полета этого аппарата человеку была открыта дорога в космос. На ракете-носителе, которая выводила аппарат, были установлены двигатели, произведенные на Воронежском мехзаводе.

Воронежский механический завод специализируется на производстве ракетных двигателей на жидком топливе для РН «Союз», «Союз-2», «Протон-М», а также транспортно-грузовых кораблей «Прогресс-МС» и транспортно-пилотируемых кораблей серии «Союз-МС». Осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь». Также занимается выпуском импортозамещающего нефтегазового оборудования. В 2018 году предприятие отмечает 90-лет с момента создания.