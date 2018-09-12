Курган, 12 сентября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Главный бухгалтер Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Кетовском районе Курганской области присваивала деньги, которые родственники обитателей учреждения платили за их содержание. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Лесникиди.рф Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов

По версии следствия, 45-летняя женщина, занимая должность главного бухгалтера, с сентября 2015 по июнь 2017 года отняла у престарелых и больных подопечных более 160 тысяч рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при оформлении договоров на оказание платных услуг при помещении пожилых людей в учреждение, деньги от их родственников принимались, но в кассу предприятия не передавались.

Добавим, что на момент возбуждения уголовного дела было известно о присвоении 36 тысяч рублей. Следствие длилось более полугода.

По последним данным заместитель прокурора Курганской области утвердил обвинительное заключение. После ознакомления с его копией теперь уже экс-главный бухгалтер Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов предстанет перед судом. За присвоение денежных средств с использованием служебного положения женщина может быть лишена свободы на шесть лет.