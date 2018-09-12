Красноярск, 12 сентября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Сегодня, 12 сентября, мэр Красноярска Сергей Ерёмин встретился с победителями конкурса молодёжных почётных караулов международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня детям», который состоялся в конце августа на Красной площади в Москве. В числе 13 команд, отобранных из претендентов со всей России, курсанты молодёжного военно-спортивного центра «Патриот», участники почётного караула на Посту №1 Красноярска показали блестящие результаты. Сегодня ребята поделились с главой города своими впечатлениями, и продемонстрировали часть программы, которую высоко оценило жюри конкурса. В том числе, специальные приёмы обращения с оружием.

Департамент информационной политики администрации Красноярска Копию ключа от Спасской башни привёз в Красноярск почётный караул Поста №1

«Мы во второй раз приняли участие в фестивале, — рассказал начальник штаба Поста №1 Сергей Покровский. — В прошлом году заняли четвёртое место. В этом году, несмотря на очень серьёзную конкуренцию, ребята собрали всю силу в кулак и стали лучшими. Этой победой они вписали свои имена в историю города и Поста №1. Сейчас в проекте несения почётной караульной службы задействовано около тысячи юных красноярцев, после выпуска мы следим за судьбой ребят и многие связывают свою жизнь именно с военной службой».

Среди шести ребят, достойно выступивших на Красной площади, четверо — девушки. Некоторые из них уже сейчас задумываются о военной специализации.

«Уже не представляю своей жизни без службы на Посту №1, — рассказала ученица школы №108 Беляева Софья. — Думаю над тем, чтобы связать свою профессию с военным делом. Как только узнала о возможности участия в масштабном фестивале «Спасская башня» — вложила максимум сил, чтобы там оказаться».

Во время встречи с главой города с особой гордостью показали ребята заслуженные награды: грамоты, подписанные комендантом московского Кремля Сергеем Хлебниковым, а также председателем оргкомитета фестиваля «Спасская башня», копию ключа из стали от Спасской башни и сувенирный барабан, инкрустированный золотом, который вручается абсолютным победителям.

«Пост у Вечного огня — это прямая связь с родиной, уважение к её истории и героям. Каждый участник этого патриотического проекта приобретает колоссальный опыт. Красноярск гордится вами, ребята, вы — первопроходцы, так держать!», — обратился к постовцам глава города и рассказал, что до конца октября для них будет установлен специальный павильон. В нём расположится штаб с учебно-тактическим классом, комната для переодевания и подготовки формы. Проект объекта выполнен в единой стилистике с мемориалом Победы.

Отметим, проект несения почётного караула «Пост №1» был воссоздан в Красноярске в 2015 году. А 5 октября текущего года исполнится 50 лет с момента создания пионерско-комсомольского Поста №1 в Красноярске.