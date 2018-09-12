Москва, 12 сентября, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Новый выпуск YouTube-шоу «вДудь» Юрия Дудя с рэпером Johnyboy (Денисом Василенко) заняло первое место в трендах видеохостинга. После этого интервью мнение пользователей об исполнителе изменилось в лучшую сторону.

Афиша концерта Johnyboy (фрагмент)

Johnyboy рассказал о том, чем занимался после проигрыша в баттле с Oxxxymiron. Кроме воспоминаний о словесной битве, рэпер рассказал о своей жизни в Англии. В частности, он упомянул, как британцы относятся к русским, кем он работал и почему вернулся домой. Также Johnyboy поделился своим мнением о других музыкантах и рассказал, что думает о Егоре Криде, Ольге Бузовой, Гнойном и других артистах.

Пользователи отмечают, что этот ролик изменил их отношение к рэперу. После баттла с Oxxxymiron многие отрицательно относились к Johnyboy, однако в интервью с Юрием Дудем артист показал себя с положительной стороны.

«Вы разве не понимаете, почему Дудь молчит в этом интервью? Когда герой искренний, не льет воду и не ходит вокруг да около, тогда Дудь дает человеку выговориться», — заметил Apolo Brown.

Напомним, что публичная музыкальная карьера Johnyboy началась в 2010 году, когда он выпустил клип «Лето в Москве» и неофициальный демо-альбом «Досчитай до десяти». Одним из самых обсуждаемых клипов в карьере рэпера стал «Нерождённый», где артист коснулся проблемы абортов. В 2012-м году рэпер получил премию Stadium RUMA в номинации «Прорыв года». Победитель определился голосованием в интернете, что вызвало недовольство музыкантов старой школы, поспешивших назвать Johnyboy смесью Эминема и Джастина Бибера.